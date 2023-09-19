الجيش يعلن المباشرة بمسح الأملاك العامة البحرية في عدد من المناطق

اعلنت قيادة الجيش عبر منصة "اكس" الآتي:



"في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين قيادة الجيش ووزارة الأشغال العامة والنقل، والمتعلقة بمسح الأملاك العامة البحرية، باشرت مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش عمليات المسح في عدد من المناطق اللبنانية".

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