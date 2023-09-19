Advertisement

لبنان

الجيش يعلن المباشرة بمسح الأملاك العامة البحرية في عدد من المناطق

Lebanon 24
19-09-2023 | 05:33
A-
A+
Doc-P-1108880-638307236704469028.jpg
Doc-P-1108880-638307236704469028.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت قيادة الجيش عبر منصة "اكس" الآتي:

"في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين قيادة الجيش ووزارة الأشغال العامة والنقل، والمتعلقة بمسح الأملاك العامة البحرية، باشرت مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش عمليات المسح في عدد من المناطق اللبنانية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قيادة الجيش أعلنت عن تطويع تلامذة ضباط
lebanon 24
19/09/2023 20:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادي في حركة "حماس" جهاد طه لـ"لبنان24": بيان قيادة الجيش اليوم كان صارماً لناحية الدعوة لوقف إطلاق النار في عين الحلوة ونتمنى أن تكون هذه الليلة هادئة وبعيدة عن التوتر
lebanon 24
19/09/2023 20:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تبدل في العلاقة بين حزب الله وايران .. ماذا عن قيادة الجيش ؟!
lebanon 24
19/09/2023 20:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد منير سرور
lebanon 24
19/09/2023 20:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24

قيادة

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:48 | 2023-09-19
12:44 | 2023-09-19
12:40 | 2023-09-19
12:24 | 2023-09-19
12:16 | 2023-09-19
12:10 | 2023-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24