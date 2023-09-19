فاديا غادرت ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

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صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة:- فاديا مظهر جبري (مواليد عام 1976، لبنانية)يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 806523-08 أو 807063-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.