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لبنان

المرتضى التقى ممثل المرجع السيستاني في لبنان

Lebanon 24
19-09-2023 | 06:45
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إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الصنائع، ممثل المرجع الديني السيد علي السيستاني في لبنان حامد الخفاف الذي بحث معه في شؤون عامة، وقدم له دعوة لحضور مهرجان الصادقين السادس الذي تنظمه جمعية آل البيت الخيرية الذي سيقام في الثالث من تشرين الاول 2023.
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واثنى الوزير المرتضى على "فكرة معادوة العمل بهذه الفعالية الثقافية والايمانية المتميزة، التي يشارك فيها نخبة من أمراء الشعراء في لبنان والعالم العربي واكد على حضوره ".
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