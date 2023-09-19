اشتباك مسلح في الزاهرية.. واصابة مواطن عن طريق الخطأ

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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع اشكال فردي بين عدد من الشبان في محلة الجسرين في الزاهرية، حيث تطور لاحقاً الى اطلاق نار متبادل بين الطرفين، نتج عنه سقوط جريح عن طريق الخطأ في رجله اثناء تواجده في المنطقة ليتم نقله الى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج.على أثرها حضرت قوة من الجيش الى المكان تؤازرها دورية من المخابرات التي تعمل على تنفيذ مداهمات وتوقيفات لمتسبيي الاشكال وطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.وقد أفيد ان الاشكال ناتج عن خلافات قديمة بين الطرفين.