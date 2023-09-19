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لبنان

الأبيض: القطاع الصحي في لبنان أثبت القدرة على الصمود وعدم الإنهيار

Lebanon 24
19-09-2023 | 06:52
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تابع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض زيارته للولايات المتحدة الأميركية حيث انتقل إلى فينيكس عاصمة ولاية أريزونا وشارك في المؤتمر الطبي للجمعية الطبية اللبنانية الأميركية  (ALMA)– فرع فينيكس، في حضور عضو الكونغرس غريغ ستانتون Greg Stanton  وعمدة المدينة كايت غاليغو Kate Gallego  والقنصل العام للبنان في لوس أنجلس بشارة سركيس وقنصل لبنان الفخري في لاس فيغاس فيليب زيادة  ومسؤولي  ALMA في فينيكس  قنصل لبنان الفخري الدكتور جورج أيوب ورئيس جمعية ALMA  الدكتور جورج نصير وأعضاء الجمعية الأطباء راي هاشم وبول واكيم وجورج جبر وحشد من الأطباء الأميركيين من أصل لبناني.
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تخلل المؤتمر حوار حول واقع القطاع الصحي اللبناني وتأثير النزوح على لبنان والتحديات المتعاظمة التي يواجهها قطاعه الصحي.

وأكد الدكتور الأبيض أن "لبنان ورغم الأعباء الكثيرة التي تثقله لم يتوقف عن تقديم الخدمات الطبية للجميع من دون أي تمييز". وقال: "أثبت قطاعه الصحي القدرة على الصمود وعدم الإنهيار. لكن الإستمرارية تحتّم حصول هذا القطاع على ما يحتاج إليه من دعم لتكون الخدمات المقدمة أكثر سرعة وعدالة وشمولية".

وكانت كلمة لستانتون لفت فيها إلى أهمية "إبقاء القطاع الصحي صامدًا في لبنان"، مشيدًا بما يراه لدى الجالية اللبنانية من إلتزام بدعم الوطن.

وأكد أيوب، من جهته، أن "البعد عن الوطن لا يعني إهماله، فموطن أرض الأجداد متجذر في القلب وأبناؤه المغتربون يدركون أن له حقا عليهم". واقترح "التنسيق مع وزارة الصحة العامة لتنظيم المساعدات الطبية والأدوية التي يتم إرسالها إلى لبنان لضمان إعطاء الجهود المبذولة أقصى النتائج الإيجابية".

وبناء عليه، تم الاتفاق على استحداث آلية بين الوزارة وجمعية ALMA لتنسيق الأنشطة الصحية وتفعيلها وتنظيم إرسال المساعدات الطبية والأدوية إلى لبنان لضمان فاعليتها وحسن استخدام الموارد.

يذكر أن الجمعية تنفذ مشاريع لدعم مراكز الرعاية الصحية الأولية كما تقدم منحًا سنوية لحوالى خمسة وثلاثين طبيبًا لبنانيًا وتساعد أطباء لبنانيين على التخصص في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي ختام اللقاء، سلّمت غاليغو الوزير الأبيض إعلان تقدير لجهود الأطباء الأميركيين من أصل لبناني وتنويهًا بمؤتمر ALMA واصفة إياه بـ"يوم التميز الطبي"، لافتة في الإعلان إلى أن "الأطباء الأعضاء في الجمعية ساعدوا من خلال أبحاثهم وتعاونهم على جعل المدينة قاعدة أساسية لتطوير الخدمات الطبية".
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