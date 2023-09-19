الجيش يوقف عشرات السوريين الذين حاولوا التسلل عبر الحدود الشمالية

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أفادت مراسلة "لبنان24" أن فرقة من الجيش قد أوقفت عدد من السوريين الذين كانوا قد تسللوا ليلاً عبر الحدود الشمالية إلى خراج بلدة شدرا العكارية.وكان المتسللون قد باتوا ليلتهم عند ضهور البلدة على الحدود البرية اللبنانية-السورية.وعمدت دورية تابعة للجيش على تمشيط المنطقة المحيطة ببلدة شدرا ليتم العثور على المتسللين عند ضهور البلدة.وعلم موقع لبنان24 أن المتسللين السوريين باتوا في العراء حتى الصباح، حيث تفاجأ المهربون بالإجراءت الأمنية المتخذة مع وصول الوفد الأمني الى المنطقة.