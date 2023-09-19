سفير قطر زار قائد الجيش.. وتأكيد استمرار الدعم القطري للبنان والجيش

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الذي أكد "استمرار الدعم القطري للبنان والجيش في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة".



وحمّل العماد عون السفيرَ القطري رسالة شكر إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة على دعمه المتواصل للجيش".

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