Advertisement

لبنان

سفير قطر زار قائد الجيش.. وتأكيد استمرار الدعم القطري للبنان والجيش

Lebanon 24
19-09-2023 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1108914-638307288729625878.png
Doc-P-1108914-638307288729625878.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الذي أكد "استمرار الدعم القطري للبنان والجيش في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة".

وحمّل العماد عون السفيرَ القطري رسالة شكر إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة على دعمه المتواصل للجيش".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:48 | 2023-09-19
12:44 | 2023-09-19
12:40 | 2023-09-19
12:24 | 2023-09-19
12:16 | 2023-09-19
12:10 | 2023-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24