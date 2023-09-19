​جنبلاط اتصل بشيخ عقل طائفة الدروز في سوريا معربا تضامنه مع اهالي السويداء

أجرى النائب السابق وليد جنبلاط اتصالاً هاتفياً بشيخ عقل طائفة الموحدين المسلمين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، معرباً "عن تضامنه مع كل الأحرار في السويداء وكل أحرار سوريا، الذين ينتفضون من أجل الكرامة والحرية، ومن أجل العيش الكريم، ومن أجل كافة المطالب الوطنية المشروعة التي يرفعها الشعب السوري في جميع المناطق، مؤكداً أهمية الحفاظ على تلاقي الوطنيين الشرفاء في سوريا حول حقوقهم، وحول وحدة سوريا وحرية شعبها".

Advertisement