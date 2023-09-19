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لبنان

وزير الدفاع التقى سفير قطر وتأكيد استمرار الدعم القطري للبنان

Lebanon 24
19-09-2023 | 07:32
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التقى وزير الدفاع الوطني  في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، سفير دولة قطر الجديد في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني، في زيارة بروتوكولية وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.
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وأكد السفير القطري" وقوف قطر الدائم إلى جانب لبنان وشعبه"، مشددا على" عمق العلاقات بين البلدين".

وعبر الوزير سليم عن" تقديره للدعم القطري المستمر للبنان شعبا ومؤسسات ومساندتها الدائمة للمؤسسات العسكرية والأمنية". 

وعرض وزير الدفاع مع النائب سليم عون للمستجدات والإستحقاقات على الساحة الداخلية.

والتقى وزير الدفاع أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين – المرابطون العميد مصطفى حمدان، وجرى تداول  الأوضاع العامة في البلاد.

 

 
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