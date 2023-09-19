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لبنان

مأساة في الضنية.. طفل يفارق الحياة بعد حادث صدم

Lebanon 24
19-09-2023 | 07:47
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن تعرض طفل سوري الجنسية لحادث صدم في بلدة سير الضنية، أثناء عبوره الطريق بشكل مفاجئ، وما لبث ان فارق الحياة متأثرا" بجراحه. 
عمل جهاز الطوارىء والاغاثة الي نقل الجثة لاحقا الى مستشفى سير الضنية الحكومي.
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حادث صدم

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