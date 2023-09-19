حمية: بدأ التنفيذ العملي للمسح الشامل للاملاك العامة البحرية

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كتب وزير الاشغال والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية عبر منصة "اكس":"اليوم الثلاثاء 19/9/2023 بدأ التنفيذ العملي لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاشغال العامة والنقل والجيش اللبناني لقيامه بإجراء مسح شامل للاملاك العامة البحرية والإشغالات القانونية القائمة والتعديات عليها".