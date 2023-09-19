بري عرض للأوضاع في عين الحلوة مع وفد " الشعبية"

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة محافظ مقاطعة واين في ولاية ميشيغان الاميركية وورن ايفنز ونائبه (الاميركي من اصل لبناني ابن مدينة بنت جبيل ) أسعد طرفة في حضور ناشر "صدى الوطن" أسامة السبلاني.واستقبل بري النائب السابق ياسين جابر وعرض معه الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والاقتصادية .واستقبل رئيس المجلس وفدا من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ضم: نائب الامين العام ل"الجبهة" جميل مزهر وأعضاء المكتب السياسي كايد الغول وعمر مراد ومسؤول الجبهة في لبنان مروان عبد العال، في حضور مسؤول الملف الفلسطيني في حركة "أمل" محمد الجباوي حيث تناول اللقاء الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة والوضع في مخيم عين الحلوة.وبعد اللقاء تحدث مزهر :"التقينا اليوم دولة الرئيس نبيه بري لبحث التطورات الراهنة وما يجري في مخيم عين الحلوة وأيضا في هذا الاطار تقدمنا بالشكر والتقدير العالي للجهود التي يبذلها دولة الرئيس من أجل اسقاط المؤامرة وحقن الدم الفلسطيني".اضاف :"هناك مؤامرة كبيرة ومخطط كبير يستهدف الوجود الفلسطيني في هذه المخيمات ويستهدف قضية اللاجئين ويستهدف تصفية قضية اللاجئين ويستهدف أيضا الاستقرار اللبناني والشعب والوجود اللبناني، هذه مؤامرة ومخطط كبير وبالتالي تم الحديث مطولا مع دولة الرئيس من أجل ان نعمل سويا ومعا لاسقاط هذه المؤامرة وحقن الدم الفلسطيني ومحاصرة كل المحاولات التي تستهدف إشعال النيران في المخيم، لان هذا يشكل خطرا كبيرا على الوجود الفلسطيني بإعتبار أن مخيم عين الحلوة هو المخيم الاكبر وعاصمة الشتات، لذلك نحن حرصاء جدا بالتفاعل مع دولة الرئيس وبالتواصل والتنسيق المشترك من أجل محاصرة هذه الفتنة ومحاصرة ما يجري من مخططات تستهدف الوجود الفلسطيني والمخيمات الفلسطينية وقضية اللاجئين والشعب اللبناني".وختم : بالتأكيد من خلال هذه الجهود وهذا العمل المتواصل والجهد المقدر لدولة الرئيس بالتأكيد سننجح باسقاط هذا المخطط وهذه المؤامرة التي تستهدف الفلسطينيين واللبنانيين معا".