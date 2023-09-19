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لبنان

انقلاب شاحنة في النبطية.. وسقوط جرحى

Lebanon 24
19-09-2023 | 08:10
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انقلبت شاحنة لبلدية النبطية على طريق ابار فخر الدين كفرجوز ما ادى لسقوط 4 جرحى، نقلوا الى مستشفيات المنطقة. وحضرت دورية لقوى الامن الداخلي الى المكان وفتحت تحقيقا بملابسات الحادث.
 
 
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شاحنة

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