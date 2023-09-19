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لبنان

لقاء بين مسؤول "حزب الله" وعزام الاحمد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-09-2023 | 08:13
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أشارت معلومات "لبنان 24" الى حدوث لقاء يعقد في هذه الأثناء في مقر المجلس السياسي لحزب الله بين مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب السيد حسن حب الله ووفد فلسطيني رفيع المستوى برئاسة مفوض العلاقات الوطنية المسؤول عن الساحة اللبنانية وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" القيادي عزام الاحمد.
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