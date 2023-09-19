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لبنان

بيان للجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
19-09-2023 | 08:20
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صدر عن لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان البيان التالي:

"بعد الحصار الذي فرضته دولة أذربيجان منذ كانون الأوّل ٢٠٢٢، انتقلت إلى المرحلة الثانية من سياسة إخضاع شعب جمهورية آرتساخ (ناغورنو كاراباخ) للإبادة الجماعية".
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وأضاف البيان الصادر عن اللجنة إن "بعد يوم واحد من إيصال المساعدات الإنسانية عبر ممر لاتشين وطريق أكنا-ستيباناكيرت من خلال وساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شنت الدكتاتورية الأذربيجانية عمليّة ضد جمهورية آرتساخ الديمقراطية، منتهكة بذلك القانون الدولي الإنساني ووقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ٩ تشرين الثاني ٢٠٢٠. بهذه الطريقة، يُظهر باكو مرة أخرى عدم موثوقيته ونواياه الإجرامية للعالم."
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