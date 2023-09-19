البيسري بحث والسفيرة القبرصية في موضوع النزوح السوري

إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه قبل ظهر اليوم، السفيرة القبرصية في لبنان ماريا حجي تيودوسيو في زيارة تعارف، وتم البحث بموضوع النزوح السوري وآثاره على قبرص بالإضافة إلى التدابير المتّخذة من قبل الدولة اللبنانية للحد من هذا النزوح.

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