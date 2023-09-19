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لبنان

كلاس: شبابنا بحاجة الى معرفة الآخر وقبوله والتمسك بالقيم

Lebanon 24
19-09-2023 | 09:15
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شارك وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال  الدكتور جورج كلاّس في اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التي جرت اليوم، عبر تقنية الفيديو وحضرها وزراء الشباب والرياضة في معظم الدول العربية.
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وخصصت الجلسة لبندين رئيسيين هما: اقرار الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن التي أعدتها لجنة متخصصة منبثقة عن المجلس، وإقرار مبدأ انشاء اتحاد عربي للشباب، وهو ما تم بالفعل بعد نقاش مستفيض للبندين المذكورين.

وتحدث كلاس في مداخلته عن "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، فقال: "كان عصر يوم الخميس 20 تموز - يوليو الفائت موعد إطلاق فعاليات "بيروت عاصمة الشباب العربي 2023"، في العاصمة اللبنانية، بإشراف جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وكان الحدث راقيا هادفا حمل رسائل بالجملة جميعها تخص الشباب".

أضاف: "كان أهم ما أثبته هذا الحفل عودة العرب، كل العرب من 16 دولة كانوا في بيروت، الى حضن لبنان الذي كان فرحا بوجودهم، فاستقبلهم من رأس الهرم، رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة الى الشعب كله الذي شاهد حفل الافتتاح مباشرة على شاشة أربع محطات فضائية".

وتابع: "لم تكن وزارة الشباب والرياضة لتنجح في تنظيم هذا الحفل لولا الالتزام المادي المُقدر من جامعة الدول العربية، والرعاية التي لمسناها بكل قوة وتعاضد من مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والنخوة الصادقة التي ترجمت منحة غالية من حكومة العراق الشقيق".

واردف: "بعد حفل الافتتاح، نظمت وزارة الشباب والرياضة، المُلتقى العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي وبرنامج إكتشف لبنان، وتطلق يوم بعد غد الخميس، المُلتقى العربي للسياحة الشبابية بمشاركة 50 من 12 دولة عربية، وتستعد لاطلاق ملتقى الشباب الكشفي العربي في مدينة طرابلس مطلع الشهر المقبل، ثم مُلتقى حركة المرشدات والعالم الإفتراضي خلال شهر تشرين الثاني - نوفمبر المقبل".

وختم: "آمل أن بيروت عاصمة الشباب العربي قد نجحت في التعبير بنجاح عن غاية الفكرة وعمقها وقيمتها في هذا الظرف العربي الذي يحتاج فيه شبابنا الى التوحد ومعرفة الآخر وقبوله والتمسك بالقيم".
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