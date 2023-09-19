طرابلس... انذارات لأصحاب معارض وتسطير محاضر في حق سيارات مخالفة

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قامت دورية مشتركة من قوى الامن الداخلي وشرطة بلدية طرابلس، بتوجيه انذارات شفهية لاصحاب معارض السيارات على طول بولفار طرابلس والمناطق المجاورة، وتبليغهم بضرورة ازالة السيارات المركونه على الارصفة بشكل مخالف.كما تم تسطير محاضر ضبط بحق السيارات المركونة على الارصفة بشكل عشوائي من قبل المواطنين.