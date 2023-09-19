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لبنان

قائد الجيش استقبل سفير الهند

Lebanon 24
19-09-2023 | 09:38
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الهندي في لبنان محمد نور رحمان شيخ، في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه في لبنان.
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