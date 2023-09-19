يزبك: أزمة المازوت في سنترالات الهاتف في البترون ذللت

كتب النائب غياث يزبك عبر منصة "اكس": " منذ قليل ابلغني وزير الاتصالات جوني القرم، بعد مراجعتي اياه في شأن سنترالات الهاتف المتوقفة في منطقة البترون وعدد من المناطق، بأن ازمة المازوت ذُلِّلت وبدءاً من الاربعاء ستبدأ الوزارة بتزويد المولدات بالمادة بما يعيد الحرارة الى الخطوط الهاتفية وشبكة الانترنت".

Advertisement