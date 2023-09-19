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لبنان

بعد ارتفاعه.. اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا

Lebanon 24
19-09-2023 | 10:03
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سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
 
بينما سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89450 و89750 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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