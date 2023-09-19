بعد ارتفاعه.. اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا



Advertisement بينما سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 89450 و89750 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم ما بين 89500 و89800 ليرة لبنانية للدولار الواحد.