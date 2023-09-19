جريحان نتجية حادث تصادم بين سيارتين في زغرتا

وقع حادث تصادم بين سيارتين على اوتوستراد مجدليا قضاء زغرتا، نتج عنه سقوط جريحين. عملت فوق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني على نقلهم الى مستشفيات المنطقة للمعالجة.



ووصفت حالتهم لاحقاً بالمستقرة.

Advertisement