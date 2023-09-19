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لبنان

جريحان نتجية حادث تصادم بين سيارتين في زغرتا

Lebanon 24
19-09-2023 | 10:35
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وقع حادث تصادم بين سيارتين على اوتوستراد مجدليا قضاء زغرتا، نتج عنه سقوط جريحين. عملت فوق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني على نقلهم الى مستشفيات المنطقة للمعالجة. 

ووصفت حالتهم لاحقاً بالمستقرة. 
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