حريق في برج رحال إلتهم أشجارا في حقول زراعية

إندلع حريق هائل في خراج بلدة برج رحال - قضاء صور حيث وصلت النيران والتهمت عشرات أشجار الزيتون والخروب في الحقول الزراعية في المنطقة وكادت تصل الى بساتين القشطة والليمون لولا تدخل فرق الاطفاء في جمعية الرسالة للاسعاف الصحي التي عملت ولوقت طويل على السيطرة على النيران رغم وعورة المنطقة.

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