اللجنة الخماسية تعقد اجتماعا في نيويورك.. لا بيان نهائيًا لتضارب في الآراء

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عقدت اللجنة الخماسية التي تتابع الملف الرئاسي اللبناني إجتماعاً في نيويورك في مقر بعثة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة. ولم يصدر عن الاجتماع أي بيان نظرا الى تضارب الاراء.وفي حين أصر مندوب الولايات المتحدة الأميركية على اصدار بيان شديد اللهجة رأى الاعضاء الآخرون أن بيان الدوحة كاف.