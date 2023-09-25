هل مرفأ بيروت بينها؟ إليكم ترتيب أكبر وأفضل الموانئ الخليجية والعربية

سجّلت الموانئ الخليجية والعربية هيمنة واضحة على مؤشر أداء "موانئ الحاويات" الصادر عن البنك الدولي مؤخراً.
ويعد ذلك إنجازاً كبيراً يحسب للدول الخليجية والعربية، حيث يبرز مدى احترافية وكفاءة القائمين على تلك الموانئ.
وفي ما يلي ترتيب أكبر وأفضل الموانئ الخليجية والعربية:
الأكبر خليجياً وعربياً:
1- ميناء جبل علي - الإمارات
2- ميناء طنجة - المغرب
3- ميناء جدة - السعودية
4- ميناء صلالة - سلطنة عمان
5- ميناء بورسعيد - مصر
الموانئ العربية بين الأفضل عالمياً:
1- ميناء صلالة - سلطنة عمان (الـ2 عالمياً)
2- ميناء خليفة - الإمارات (الـ3 عالمياً)
3- ميناء طنجة - المغرب (الـ4 عالمياً)
4- ميناء حمد - قطر (الـ8 عالمياً)
5- ميناء بورسعيد - مصر (الـ10 عالمياً)
المصدر: الخليج أونلاين