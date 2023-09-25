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لبنان

هل مرفأ بيروت بينها؟ إليكم ترتيب أكبر وأفضل الموانئ الخليجية والعربية

Lebanon 24
25-09-2023 | 03:43
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سجّلت الموانئ الخليجية والعربية هيمنة واضحة على مؤشر أداء "موانئ الحاويات" الصادر عن البنك الدولي مؤخراً.

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ويعد ذلك إنجازاً كبيراً يحسب للدول الخليجية والعربية، حيث يبرز مدى احترافية وكفاءة القائمين على تلك الموانئ.

وفي ما يلي ترتيب أكبر وأفضل الموانئ الخليجية والعربية:

الأكبر خليجياً وعربياً: 

1- ميناء جبل علي - الإمارات 

2- ميناء طنجة - المغرب 

3- ميناء جدة - السعودية 

4- ميناء صلالة - سلطنة عمان

5- ميناء بورسعيد - مصر

الموانئ العربية بين الأفضل عالمياً:

1- ميناء صلالة - سلطنة عمان (الـ2 عالمياً)

2- ميناء خليفة - الإمارات (الـ3 عالمياً)

3- ميناء طنجة - المغرب (الـ4 عالمياً)

4- ميناء حمد - قطر (الـ8 عالمياً)

5- ميناء بورسعيد - مصر (الـ10 عالمياً)
 
المصدر: الخليج أونلاين


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