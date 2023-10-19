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لبنان

نقابة مصممي الغرافيك.. مستمرون في حفلنا تحية لروح عصام عبدالله

Lebanon 24
19-10-2023 | 05:37
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تضامناً مع الصحافة اللبنانية الحرة وشهدائها. وفي رد من اعضاء النقابة على العدوان الاسرائيلي على الشعبين اللبناني والفلسطيني. وتحية مدوية لأرواح شهداء اطفال غزة والمجازر بحق الشعب الفلسطيني. تعلن النقابة إستمرارها في إقامة حفل التكريم المقرر يوم السبت في ٢١ الجاري الساعة الـ ١٠ والنصف صباحاً، برعاية وحضور وزير الإعلام المهندس زياد مكاري وبحضور عدد من الشخصيات السياسية والدينية والأكاديمية وأصحاب الاختصاص.
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إن استمرارنا في حفل التكريم هذا ما هو إلا تحية لروح الشهيد المصور الصحافي عصام عبدالله. وتحدياً لإرادة الموت التي يحاول العدو الصهيوني فرضها على الشعب اللبناني المحب لثقافة الحياة.
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