بين تشرين وتشرين صيف ثانٍ.. كتل دافئة نحو لبنان والحرارة إلى ارتفاع إليكم التفاصيل

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان لبنان والساحل السوري تأثرا بحالة عدم استقرار ذات فعالية عالية، سببها منخفض جوّي متمركز فوق شرق تركيا، فتساقطت امطار طوفانية على الساحل الوسط والشمالي والجبال الغربية، وتمركزت قوتها في المناطق الوسطى من لبنان (المتن، والشوف وكسروان)، وتخطت نسبة الهطولات فيها 60مم خلال 18 ساعة تقريباً ما أدى الى ارتفاع منسوب المياه على الطرقات وأعاقت حركة السير في بيروت.هذا ويستمر الطقس المتقلب اليوم الجمعة بين مشمس وممطر، وقد تشهد بعض مناطق الشمال والساحل وبعض الجبال الغربية، تساقطاً لامطار محلية مع احتمال حدوث عواصف رعدية خفيفة، بينما يكون الطقس في باقي المناطق اللبنانية غائم جزئيا ومشمساً في البقاع.بالمقابل، سوف تتمدد كتل دافئة من صحراء مصر نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، فترتفع درجات الحرارة بمعدل 4 درجات خلال الويك اند والاسبوع المقبل.وأضاف: على غير عادته، تشرين الاوّل افتتح موسم الشتاء بمعدل هطولات تعتبر جيدة جداً للموسم المطري 2023/2024/ وتجدر الاشارة الى انّ المحيط الاطلسي سيغذّي جنوب اوروبا وشمال افريقيا والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط بكثير من الخيرات، وذلك بسبب نسبة التبخر العالية والتي تساهم بتشكل المنخفضات والعواصف والأعاصير.درجات الحرارة على الساحل 27 نهاراً و 23 ليلاًفي البقاع: 26 نهاراً و 15 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 23 نهاراً و 15 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 16 نهاراً و 06 ليلاًالرياح: شمالية سرعتها 05 كم في الساعة، تصل احيانا الى 10 كم في الساعةالضغط الجوّي: 1016hpaالرطوبة: 70%حالة البحر : قليل الموجحرارة المياه 28 درجة.