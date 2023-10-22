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لبنان

تهديد إسرائيليّ لـ"حزب الله": "سنقطع رأس الأفعى"

Lebanon 24
22-10-2023 | 08:17
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فجر وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، في لقاء مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تصريحات عنيفة للغاية هدد فيها بـ"قطع رأس الأفعى" في حال دخل "حزب الله" الحرب بشكل حقيقي.

وأضاف بركات: "إسرائيل لن تقضي على حزب الله فحسب، ولكننا سنستهدف إيران بالفعل، لدى إسرائيل رسالة واضحة للغاية لأعدائنا، ونحن نقول لهم، انظروا إلى ما يحدث في غزة، سوف تحصلون على نفس المعاملة إذا هاجمتمونا، سوف نقوم بمسحكم من على وجه الأرض". (سكاي نيوز)
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