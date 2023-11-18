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لبنان

خبرٌ سارّ جداً عن الكهرباء.. هذا ما حصل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-11-2023 | 14:50
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لاحظ مواطنون في مختلف المناطق اللبنانية ازدياد عدد ساعات التغذية الكهربائية خلال الأسبوع الماضي، بمُعدل تجاوز الـ6 ساعات يومياً.
مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" قالت لـ"لبنان24" إنَّ معدل التغذية عبر المعامل الموجودة في الخدمة يتراوح بين 550 و 600 ميغاواط في الوقت الراهن، موضحةً أنّ الشبكة مُستقرة طالما أن المعامل الأساسية تعطي طاقة عليها، وأضافت: "هناك فيول موجود لدى المعامل وعملية توليد الطاقة من خلاله تجري وفق الخطة المناسبة الموضوعة لإنتاج الكهرباء، والأساس أيضاً هو أنَّ حملة إزالة التعديات مستمرة ومن شأنها أن تساهم كثيراً في إراحة الشبكة".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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