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لبنان

صورة قديمة رائعة لساحة الشهداء في بيروت.. هكذا كانت!

Lebanon 24
20-11-2023 | 16:37
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نشرت صفحة "old beirut lebanon" صورة قديمة لساحة الشهداء في بيروت، المعروفة سابقاً بـ"ساحة البرج".
 
وتعود الصورة إلى مطلع سبعينيات القرن الماضي، وقد أظهرت السّاحة بحلتها القديمة قبل الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت عام 1975.
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ساحة الشهداء

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