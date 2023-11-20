صورة قديمة رائعة لساحة الشهداء في بيروت.. هكذا كانت!

نشرت صفحة "old beirut lebanon" صورة قديمة لساحة الشهداء في بيروت، المعروفة سابقاً بـ"ساحة البرج".

وتعود الصورة إلى مطلع سبعينيات القرن الماضي، وقد أظهرت السّاحة بحلتها القديمة قبل الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت عام 1975.