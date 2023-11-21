النواب السنّة منزعجون من "القوات"

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قالت مصادر مطلعة "إن النواب السنّة المقربين من "تيار المستقبل" باتوا يعربون بشكل علمي عن انزعاجهم من الاداء السياسي لـ"القوات اللبنانية" في اكثر من ملف وقضية مطروحة.وبحسب المصادر" فإن الانزعاج الاساسي هو من موقف "القوات" مما يحصل في غزة او في جنوب لبنان، وهذا ما ينعكس برودة في التنسيق بين الطرفين الذي كان في الاصل تشوبه الكثير من الشوائب".وترى المصادر "ان الانزعاج يعود ايضا الى موقف "القوات" من قضايا واستحقاقات لبنانية داخلية اخرى مطروحة في الوقت الحاضر على طاولة البحث."