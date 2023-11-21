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لبنان

متى ستُبصر منصة "بلومبرغ" النور؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-11-2023 | 02:15
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منذ شهر آب الماضي توقفت منصة "صيرفة" عن العمل، في انتظار اعتماد منصة "بلومبيرغ" التي من المتوقع ان تعكس السعر الحر للدولار، استنادا لآليات العرض والطلب وعمليات البيع والشراء في السوق.
 وكان من المُفترض ان تدخل منصة "بلومبرغ" حيز التنفيذ في بداية شهر تشرين الثاني الحالي بعد تدريب الموارد البشرية في المصارف والمؤسسات المالية، ولكن بعد اندلاع الحرب على غزة والاشتباكات في جنوب لبنان منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، ما هو مصير إطلاق المنصة الجديدة؟  
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 يُشير خبير مالي عبر "لبنان 24" إلى ان العمل على إطلاق منصة "بلومبرغ" كان على قدم وساق ولكن حدثت بعض العراقيل وتم اتخاذ القرار بتأجيل إطلاقها من شهر تشرين الثاني إلى كانون الأول لتدريب من سيعمل فيها".  
 ولفت إلى انه "مع اندلاع الحرب كان من الطبيعي ان تطلب "بلومبرغ" تأجيل عملية إطلاق المنصة، لاسيما وان عددا من الموظفين الأجانب كانوا سيأتون إلى لبنان لتدريب الكوادر البشرية، ولكن الوضع الأمني لم يعد يسمح بذلك".  
 وأكد انه "على الرغم من ذلك فالتحضيرات مستمرة ولكن المنصة لن تبصر النور حاليا وسيتم تأجيل انطلاقها إلى ما بعد رأس السنة".



المصدر: لبنان 24

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