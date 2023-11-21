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لبنان

اسرائيل تتحدث عن دمار سببه "الحزب" لاحدى قواعدها.. هل اقتربت الحرب بينهما؟

Lebanon 24
21-11-2023 | 01:53
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نقلت قناة "الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إن "الدمار في قاعدة "برانيت" يجسّد كم أن حزب الله وإسرائيل قريبان من المواجهة".
 
وأكدت وسائل الإعلام أن "إسرائيل غير معنية حالياً بالحرب". 
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