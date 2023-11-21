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لبنان

بمناسبة الاستقلال... احتفال رمزي في ثكنة أبلح في زحلة

Lebanon 24
21-11-2023 | 02:17
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أقيم احتفال رمزي في ثكنة أبلح ، لمناسبة عيد الاستقلال، حضره ممثل قائد الجيش، قائد منطقة البقاع العسكرية العميد الركن روجيه لطوف، وكبار الضباط ورتباء وأفراد قيادة منطقة البقاع.
بعد النشيد الوطني، تمت مراسم رفع العلم، وتم استعراض القوى من قبل العميد الركن جوزف الغضبان قائد المقر العام لمنطقة البقاع، ووَضع العميد لطوف إكليلا من الزهر على ضريح الشهداء، وعزفت الموسيقى لحن الموت، ثم تلا العميد لطوف أمر اليوم.
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