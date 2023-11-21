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لبنان

أهالي علما الشعب يناشدون فياض: لإصلاح أعطال الكهرباء

Lebanon 24
21-11-2023 | 02:24
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ناشد أهالي بلدة علما الشعب الحدودية وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ضرورة الالتفات الى القرى الحدودية التي تعاني جراء القصف اليومي التي تتعرض له المنطقة والايعاز الى شركة الكهرباء لاصلاح الاعطال الناتجة عن القصف حيث ان البلدة من دون كهرباء منذ اكثر من عشرة ايام وكذلك الضهيرة ومروحين.
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