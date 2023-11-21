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لبنان

جعجع بحث مع سفيرة الاتحاد الاوروبي المستجدات السياسية

Lebanon 24
21-11-2023 | 03:49
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 بحث رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب مع سفيرة الإتحاد الأوروبي الجديدة ساندرا دو وال في المستجدات السياسية اللبنانية الراهنة، وآخر التطورات الإقليمية، ولا سيما حرب غزة وتداعياتها على لبنان والمنطقة، وذلك بحضور مسؤولة الشؤون السياسية في بعثة الاتحاد هانا سيفيرين، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وإلسي عويس وطوني درويش عن الجهاز. 
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وكانت مناسبة دعا في خلالها رئيس "القوات"، الاتحاد الأوروبي الى "وضع ثقله في اتجاه تحقيق حل الدولتين، كونه السبيل الوحيد لإحلال السلام وإنهاء الحروب العبثية التي لن تأتي إلا بمزيد من القتل والدمار والمآسي".
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