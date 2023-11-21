في كفركلا.. استشهاد امرأة وجرح حفيدتها بقصف اسرائيلي

استشهدت المواطنة لائقة سرحان 80 عاما وأصيبت حفيدتها الاء القاسم (سورية الجنسية) بجراح، ونجا عدد من الاطفال، جراء استهداف منزلهم في بلدة كفركلا بقذيفة إسرائيلية، بحسب ما أفاد مراسل قناة "المنار".

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