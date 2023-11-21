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لبنان
في كفركلا.. استشهاد امرأة وجرح حفيدتها بقصف اسرائيلي
Lebanon 24
21-11-2023
|
03:56
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استشهدت المواطنة لائقة سرحان 80 عاما وأصيبت حفيدتها الاء القاسم (سورية الجنسية) بجراح، ونجا عدد من الاطفال، جراء استهداف منزلهم في بلدة كفركلا بقذيفة إسرائيلية، بحسب ما أفاد مراسل قناة "المنار".
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