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لبنان

بشرى سارّة لمرضى غسيل الكلى!

Lebanon 24
21-11-2023 | 04:08
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أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "بعد مضي أقل من شهر على تحويل 105 مليار ل.ل. للمستشفيات كمستحقات علاج مرضى غسيل الكلى، أعطى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي توجيهاته اليوم بتاريخ 21/11/2023 الى الدوائر المالية في الصندوق لتحويل مبلغ 125 مليار ل.ل. إضافية على حساب المستشفيات كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى ليصبح مجموع ما تمّ دفعه منذ بداية العام 2023 حوالي 479 مليار ل.ل".
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واشارت الى ان "هذا الإجراء هو استكمال لسياسة الأمن الصحّي التي انتهجها المدير العام للصندوق وبخاصّة تجاه مرضى غسيل الكلى حيث يحتاج هؤلاء الى حوالي 3 جلسات أسبوعية وواجب الضمان تأمين تغطية صحيّة كاملة (100 % على حساب الصندوق) لهم يعتبر على رأس أولويات المؤسسة.
كذلك، فإنّ هذا الإجراء يندرج ضمن إطار الخطوات الاستباقية التي أعلن عنها د.كركي في ظلّ الظروف الأمنية غير المستقرّة والدقيقة التي تمرّ بها البلاد، بحيث أكّد أهميّة رفد المستشفيات بالموارد المالية المستحقة لها بأسرع فرصة ممكنة كي تستطيع أن تكون على جهوزية عالية في حال توسّع العدوان على لبنان.
وفي سياق متّصل، كان المدير العام قد طلب الى رؤساء المكاتب الاقليمية والمحلية العمل بالسرعة القصوى على إنجاز معاملات الضمان الصحي العائدة للمضمونين، كما أعطى توجيهاته الى مديريّة المرض والأمومة كي تقوم بما يلزم من أجل ترتيب عقود مصالحة مع المستشفيات لدفع قيمة المعاملات الاستشفائية المتراكمة لغاية 31/12/2022".
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