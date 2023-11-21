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لبنان

النائب جنبلاط عرض المستجدات مع سامي الجميل

Lebanon 24
21-11-2023 | 04:19
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زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في منزله في بكفيا، يرافقه عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب والشيخ جوي الضاهر، حيث كان عرض لمختلف المستجدات الراهنة والأوضاع المحلية والإقليمية، وقد استُكمل النقاش على مائدة العشاء.
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