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لبنان

البعريني: مرّة جديدة يدفع الإعلام ثمن همجيّة العدو البربري

Lebanon 24
21-11-2023 | 05:30
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كتب عضو تكتّل "الاعتدال الوطني" النّائب وليد البعريني عبر حسابه على منصّة "إكس": "مرّة جديدة يدفع الإعلام ثمن همجيّة العدو البربري الذي استهدف الجسم الصّحافي التابع لقناة الميادين في منطقة طيرحرفا".
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وأضاف: "الرّحمة للمراسلة فرح عمر والمصوّر ربيع المعماري، وألهم ذويهما الصبر والسلوان. والعزاء موصول للجسم الصحافي بأكمله".
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