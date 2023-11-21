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لبنان

اقتراح قانون لمنيمنة يتعلّق بالموظفين المدعى عليهم.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
21-11-2023 | 05:33
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قدّم النائب ابراهيم منيمنة اقتراح قانون الى مجلس النواب يتعلق بالموظفين المدعى عليهم .
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