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لبنان

وزير البيئة وضع إكليلًا على ضريح صائب سلام في قصقص

Lebanon 24
21-11-2023 | 05:40
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 وضع وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، ممثلا الدولة اللبنانية، إكليلا من الزهر لمناسبة ذكرى الاستقلال، على ضريح الرئيس صائب سلام في منطقة قصقص في بيروت، في حضور الرئيس تمام سلام، الوزير السابق محمد المشنوق، العميد علي حمية من قيادة الجيش، نائب رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت الدكتور عماد عيتاني ممثلا رئيس الجمعية الدكتور فيصل سنو الموجود خارج لبنان، رئيس بلدية بيروت عبد الله درويش الى جانب عدد من مخاتير بيروت وحشد من ابناء العاصمة. 
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وأدت ثلة من كشافة المقاصد التحية، فيما عزفت موسيقى الجيش لحن الموتى.
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