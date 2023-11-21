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لبنان

حمية استقبل وفداً من نقابة مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي

Lebanon 24
21-11-2023 | 05:42
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 استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية وفداً من نقابة مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي برئاسة النقيب أحمد الخير ، وجرى البحث في الإجراءات التي يمكنها تعزيز عمل ودور هذا القطاع في خدمة نقل المنتجات اللبنانية والسلع على أنواعها وأثرها الإيجابي على صعيد الدورة الإقتصادية الوطنية .
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واكد حمية  لوفد النقابة ان "وزارة الأشغال العامة والنقل ، لم ولن تدخر جهداً في المتابعة المستمرة لجميع ما تعترض عمل النقابة من صعوبات" مؤكداً في هذا السياق بأن "قطاع النقل البري، ولاسيما قطاع الشاحنات العاملة بالترانزيت ، يعد الشريان الحيوي الذي تتم من خلاله عمليات التصدير للبضائع،  ولأجل ذلك " كنا وما زلنا نعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض تأدية الشاحنات العاملة بالترانزيت لعملها ، ولاسيما منها موضوع المنافسة الخارجية والداخلية أيضاً، هذا فضلاً عن موضوع تخفيض الرسوم مع التأكيد  أن متابعة هذا الموضوع تجري بروية وهدوء بما يحفظ مصالح الجميع في إطار من التوازن، وذلك على قاعدة تعزيز دور هذا القطاع وتفعيل العمل التكاملي مع الداخل والخارج على حد سواء ".

بدوره شكر وفد النقابة لحمية "الاهتمام الذي يوليه لقطاع النقل للشاحنات العاملة بالترانزيت"، مشيداً "بالجهود التي يبذلها في هذا الإطار " .
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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