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لبنان

ميقاتي معزيا قناة الميادين: الاعتداء على الجسم الصحافي يثبت مجددا ان لا حدود للاجرام الاسرائيلي

Lebanon 24
21-11-2023 | 05:52
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عبّر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن ادانته الشديدة للاعتداء الاسرائيلي الذي إستهدف الاعلاميين في الجنوب اليوم ما أدى الى استشهاد مراسلة "قناة الميادين" فرح عمر والمصور ربيع المعماري وعدد من المدنيين.
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وقال: "هذا الاعتداء يثبت مجددا ان لا حدود للاجرام الاسرائيلي، وان هدفه اسكات الاعلام الذي يفضح جرائمه واعتداءاته. 
نتقدم بالتعزية من أسرة "الميادين" وذوي شهيدي الاعلام سائلين الله أن يتغمدهما برحمته ويهلم ذويهما  الصبر والسلوان".
 
 
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