"التقدمي": لن تقوى وحشية الاحتلال على شجاعة الإعلام ومهنيته

كتب الحزب التقدمي الاشتراكي عبر منصة "اكس": "التحية للإعلام الذي يواصل دوره البطولي في فضح ارتكابات الاحتلال وجرائمه. لن تقوى وحشية الاحتلال على شجاعة الإعلام ومهنيته".



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وأضاف: "يسقط الشهداء ولا تسقط رسالة الإعلام. كل التحية والرحمة لروح الزميلة الشهيدة فرح والزميل الشهيد ربيع، وخالص التعزية لعائلتيهما ولقناة الميادين".