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لبنان

"حماس"- لبنان: لمحاسبة قادة العدو على جرائمهم بحق الصحافيين

Lebanon 24
21-11-2023 | 06:13
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نعى المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية- "حماس" في لبنان "شهداء قناة الميادين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري اللذين ارتقيا بغارة إسرائيلية استهدفتهما في بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان ومعهما الشهيد المواطن حسين عقيل".
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أضاف في بيان: "يتقدم المكتب الإعلامي لحركة حماس بأسمى آيات التعزية والمواساة لعوائل الشهداء وذويهم وأسرة شبكة الميادين ورئيس مجلس إدارتها الزميل غسان بن جدو ومن عموم الشعب اللبناني الشقيق. إننا نعتبر هذا الاستهداف الصهيوني الغادر هو استمرار للحرب الإسرائيلية الهمجية على شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، وعلى الإعلام الفلسطيني والعربي الذي يدافع عن الحق الفلسطيني في وجه آلة الحرب الصهيونية".

ختم:"نشيد بالأداء البطولي والمشهود لكل الطواقم الصحافية والمؤسسات الإعلامية التي تمارس دورها المهني والصحافي وتفضح جرائم الاحتلال الصهيوني المجرم، ونجدد دعوتنا لضرورة ملاحقة قادة العدو ومحاسبتهم على جرائمهم بحق الصحافيين وشعبنا الأعزل الذي سيواصل نضاله المشروع لإنجاز حقه في تقرير المصير".
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