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لبنان

في ذكرى استشهاد شقيقه بيار... سامي الجميل: "بيكفي ننظر لصورتك لناخد جرعة أمل"

Lebanon 24
21-11-2023 | 06:21
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كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل على منصة "إكس" في ذكرى استشهاد شقيقه الوزير الراحل بيار الجميل: "عند كل صعوبة، عند كل تحدٍّ، بيكفي ننظر لصورتك لناخد جرعة أمل".

وأضاف: "التضحية يلي قدمتها الى جانب كل أبطالنا الشهداء هيي أمانة ممنوع ما تثمر وطن بيفتخر فيه اللبنانيين".
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