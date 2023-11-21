في ذكرى استشهاد شقيقه بيار... سامي الجميل: "بيكفي ننظر لصورتك لناخد جرعة أمل"

كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل على منصة "إكس" في ذكرى استشهاد شقيقه الوزير الراحل بيار الجميل: "عند كل صعوبة، عند كل تحدٍّ، بيكفي ننظر لصورتك لناخد جرعة أمل".



وأضاف: "التضحية يلي قدمتها الى جانب كل أبطالنا الشهداء هيي أمانة ممنوع ما تثمر وطن بيفتخر فيه اللبنانيين".

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