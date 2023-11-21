ضو عن استهداف الصحافيين: شهود حق على حقيقة الإجرام الاسرائيلي

كتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس" :"هؤلاء شهود حق على حقيقة الإجرام الاسرائيلي ، تكلفتها كانت حياتهم فداء للحقيقة الرحمة لفرح عمر وربيع المعماري ، جريمة حرب من الة الإبادة الصهيونية".

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