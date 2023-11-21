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لبنان

ضو عن استهداف الصحافيين: شهود حق على حقيقة الإجرام الاسرائيلي

Lebanon 24
21-11-2023 | 06:32
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 كتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس" :"هؤلاء شهود حق على حقيقة الإجرام الاسرائيلي ، تكلفتها كانت حياتهم فداء للحقيقة الرحمة لفرح عمر  وربيع المعماري ، جريمة حرب من الة الإبادة الصهيونية".
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