"مصممو الغرافيك": سكوت المجتمع الدولي عن اجرام العدو تآمر فاضح بحق الشعوب المقهورة

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اكدت نقابة مصممي الغرافيك في لبنان في بيان انه "مرة اخرى يثبت العدو الاسرائيلي همجيته ووحشيته المطلقة تجاه المدنيين العزل والمسالمين، لا سيما العاميلن في المجال الاعلامي، وذلك منعاً وحجباً للحقائق عن المجازر التي ترتكبها القوات الاسرائيلية اكان في لبنان او في فلسطين، وما استشهاد الصحافية فرح عمر، والمصور ربيع المعماري من قناة الميادين، الا اثبات على هذه الهمجية غير المسبوقة في التاريخ الحديث. وما سكوت وتغاضي المجتمع الدولي عن هذه الارتكابات الا تآمر فاضح في حق الشعوب المقهورة المطالبة بحقوقها، وهي مواقف يندى لها الجبين".وختم: "تتقدم النقابة من اسرة الشهيدين وجميع شهداء الواجب الاعلامي ومن قناة الميادين بأحر التعازي، طالبين الرحمة للشهداء والصبر والسلوان للعائلات المفجوعة".