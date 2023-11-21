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لبنان

وزير الدفاع: ادعو الى موقف عربي ودولي موحد وفاعل في مواجهة استمرار العدوان الاسرائيلي

Lebanon 24
21-11-2023 | 06:45
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اعرب وزير الدفاع الوطني موريس سليم عن المه الشديد لاستشهاد الصحافيين في قناة "الميادين" الشهيدة فرح عمر والمصور الشهيد ربيع المعماري ورفيقهما، باعتداء مباشر من العدو الاسرائيلي قبل ظهر اليوم في طيرحرفا في الجنوب . 
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وقال الوزير سليم: ان هذا الاعتداء يأتي في سلسلة اعتداءات ضد الاعلاميين والمدنيين ترتكبها اسرائيل يومياً في لبنان وفي فلسطين على حد سواء، والهدف واحد هو حجب الحقائق التي تنقلها وسائل الاعلام عن المجازر التي تقوم بها اسرائيل والتي لم تردعها الادانات العربية والدولية التي تتصاعد يوماً بعد يوم ، ما يكشف مرة اخرى طبيعتها العدوانية واهدافها التوسعية .
اني اذ ادين بشدة الجرائم الاسرائيلية المتتالية واخرها استهداف الصحافيين ورفيقهما، اتقدم بالتعازي الى ذوي الشهداء الثلاثة والى اسرة محطة " الميادين" ، وادعو الى موقف عربي ودولي موحد وفاعل في مواجهة استمرار العدوان الاسرائيلي لان بيانات الشجب والادانة لم تعد تكفي.
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